「最正主播」蔡尚樺先前與「交大仔仔」易鼐恩交往期間和T1球員林秉聖傳曖昧，她第一時間否認，去年卻透過經紀人承認和男友退回朋友關係，並坦言有人追求。昨(24)蔡尚樺突然在IG發出黑底文，原來是她捲入涉嫌詐騙的投資網站風波，該集團過去4年涉嫌不法吸金新台幣14億7434萬元；蔡尚樺強調自己從未代言，僅在4年前當過活動記者會主持人，「無端捲入風波實屬無奈」。

蔡尚樺昨在IG對不實報導資訊做出反駁，強調自己沒代言過涉嫌詐騙的網站，「僅於2020年受邀擔任過單次記者會主持人，事後從無瓜葛和任何合作及買賣交易，無端捲入風波實屬無奈⋯長期被許多詐騙不肖份子盜用已不勝其擾，更深知金融犯罪詐騙的可惡和可怕，希望司法檢調能協助無辜投資人討回公道，強烈譴責非法吸金！儘速受法律制裁！」

蔡尚樺與易鼐恩交往11年，一度傳出好事將近，去年週刊卻拍到她到帶林秉聖回香閨，蔡尚樺否認並曬出與易鼐恩、林秉聖三人合影，澄清沒有曖昧關係，未料去年被眼尖網友發現IG出現以林秉聖、蔡尚樺英文名合併的新帳號，中間還加了一個「love」，疑是兩人的秘密傳情小號，蔡尚樺才透過經紀人承認目前單身。

經紀人鬆口，蔡尚樺和易鼐恩退回朋友關係，現在感情狀態確實也有人追求沒錯，而對此蔡尚樺的好搭檔曾國城先前緩頰，表示：「蔡尚樺說他們沒有分開，只是在一起太久，換一種相處模式」，錢薇娟也表示：「男未婚女未嫁，這社會這麼多元，什麼都可以包容，這都是很好的事情」，祝福好友蔡尚樺無論如何都會越來越好。