去年儘管通訊產業普遍面臨客戶消化庫存導致營運動能受到影響，然而，昇達科所掌握的新產品核心優勢已在去年第四季見到不錯的進展，推升單季毛利率達到46.4%，此毛利率創54個季度以來的新高點；其中，微波類產品毛利率在去年第四季已超過55%，當中高毛利產品出貨比重提升係拉升毛利率的關鍵，且此項趨勢將會在今年延續並攀高。

在營業淨利方面，去年第四季大幅攀升到16.6%，營業淨利為去年全年中最高的一季。

低軌道衛星方面，昇達科表示，隨著產業中衛星製造技術的提升、小型衛星的創新發展與衛星發射成本的快速下降，已持續促進全球衛星發射數量快速增加。綜觀產業現況，目前已有接近一萬顆的商用衛星，其相關的物聯網、機聯網等應用商機，帶動衛星終端設備的發展，讓使用者在移動中使用衛星訊號，與不同衛星間訊號快速傳遞，特別是船舶、航空器、車輛或偏鄉等重點應用需求，更讓產業蓬勃發展。於此通訊產業商機持續快速擴大之發展趨勢而言，昇達科已因應客戶要求積極擴大生產規模，拓展東南亞生產基地、提高產能，以滿足客戶端需求的強勁增長。

有鑑於Amazon原型機組衛星已於去年10月發射升空，並在一小時內宣布取得通聯，也順利驗證一系列寬頻服務驗證測試，並宣佈低軌衛星進度取得100%的成功。接下來會先進入大規模的低軌衛星量產期，預期2024年將會為元件供應商帶來極好商機；另一波商機在於衛星通訊直撥手機(DTC)的應用，除了美國星鏈計畫與通信業者合作低軌衛星電話通訊之測試已獲核准外，其他衛星通訊的競爭業者亦以展開DTC的相關計畫。這項試驗可透過直通手機技術，實現衛星通訊無所不通的願景。不論是衛星酬載或是地面站，都將進入逐年遞增的供應期，這對深耕多年且多項產品應用已獲客戶驗證通過的昇達科而言，即將進入營收逐季擴增的成長軌道。