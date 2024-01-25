吃醋的3大好處(製圖/中時新聞網)

醋是一般料理常見的調味品，適量吃它能為身體帶來許多正面影響。對此，中醫師余雅雯說，吃醋不僅可健脾開胃，增加食慾，還具有控血糖、降膽固醇、促排便、提高肝臟排毒功能等作用，可說好處多多。其中她還提到，食醋與大蒜配合使用，能增強抵抗力、預防感冒。

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文表示，根據《本草綱目》記載，「醋能消腫、散水氣、殺邪毒、理諸藥。」實際上，醋中含有多種胺基酸和有機酸，對人體相當有益，她提到，料理中加點醋，可延長食物保存時間；具抗氧化功能，可達到排毒養顏的效果；能刺激胃酸分泌，健脾又開胃，使食慾大增。

不僅如此，余雅雯接著說，醋中的醋酸可以加快胃排空的速度，或增加組織對葡萄糖的攝取，從而達到降低血糖的目的，這在老鼠實驗和人體實驗都已經獲得證實。另外，醫學研究發現，醋亦可降低膽固醇、調節血壓來促進心血管的健康。

余雅雯進一步分享以下吃醋的3大好處：

1、清腸排毒：食醋中豐富的醋酸，不僅能夠抑制細菌的快速繁殖還能夠將其殺死，迅速清除腸胃有毒物質；若將食醋與大蒜配合使用，像是醋泡大蒜，能強身健體、預防感冒、增強抵抗力。

2、治療便秘：醋裡含有二氧化碳，在消化過程中會變成氣體，刺激腸胃蠕動、幫助排便順暢。

3、提高肝臟排毒功能：肝臟是人體最主要的排毒器官，飲用食醋能有效排出血液裡的老舊廢物，消除脂肪肝，達到保護肝臟的作用。