半導體記憶體市況反彈，其中南韓記憶體大廠SK海力士受惠於HBM業績表現亮眼，僅花1年的時間，就擺脫從2022年第4季以來的營業虧損。

根據韓媒《BusinessKorea》報導，SK海力士第4季HBM3銷量大增5倍以上，DDR5晶片的銷量增加4倍之多。SK海力士看好，2024年DRAM和NAND的需求以中位數至高位數的百分比成長。

里昂證券南韓分析師Sanjeev Rana表示，SK海力士是記憶體行業同行中，第一家從虧損中走出來的公司。

SK海力士公布2023年第4季營收11.3055兆韓元、營業利益0.346兆韓元，淨虧損1.3795兆韓元。其DRAM部門在連虧2季後，在截至2023年9月的3個月內恢復獲利。

市場普遍預期，2023年第四季，SK海力士的HBM銷售額可望首次突破1兆韓元，市占率將高達20%獨占鰲頭，穩居HBM市場霸主。三星電子被SK海力士力壓，也將全力搶攻HBM市場。