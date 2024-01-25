一名擁有億元財產的人夫，在外偷養小三，不但買房贈送，還經常前往知名五星飯店過夜，小三也大方拍攝兩人親密床罩放在IG上。正宮某日見到丈夫皮夾內放有小三身分證，以及寫著「老公，錢先放包包，不然急用還要去找領錢的地方很麻煩！愛你的老婆」的房間房卡，氣得提告求償。法官審理後，判兩人應連帶賠償正宮60萬元。

根據判決書，人妻提出控告表示，某日發現丈夫錢包內放著小三的身分證，以及一張貼在台北某五星級酒店房卡紙套上寫著：「老公，錢先放包包，不然急用還要去找領錢的地方很麻煩！愛你的老婆」之便條紙。

雙方鬧翻後，於111年6月進行協議，丈夫也坦承有婚外情，母親也連繫小三希望能切斷婚外情但是遭拒。事後她又發現小三所使用的IG內有與老公親密合照，甚至小三攜帶之手錶錶面也使用2人之親密合照，甚至大方購買房屋送給小三。讓她罹患「憂鬱情緒的適應障礙症」，因此怒求償百萬。

但洪男辯稱，妻子夥同岳母、徵信業者在他的車上裝設GPS定位系統，竊錄車輛的位置、移動方向，甚至還開價5000萬元當作離婚條件，他不同意，只好搬離住處分居超過1年，等同單身。

法官調查，根據小三在IG上發布之照片及出遊之畫面，以及留言給男方之字條上稱:「老公，錢先放包包不然急用還要去找領錢的地方很麻煩!愛你的老婆」，以2人慶生合照、女方手捧玫瑰、男方上身赤裸站在女方背後之照片，以及2人躺在床上，裸身坐在床上之親密照片，顯見已逾越一般男女交往之分際。

法官認定，被告2人明知元配的婚姻關係仍存續中，竟有男女情愛交往、侵害原告基於婚姻配偶權關係之生活圓滿、安全及幸福法益，考量男方財產總額超過1億，認為應賠償60萬元應屬適當。