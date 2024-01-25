高雄有一家五口因失去聯絡，經友人報案後，於21日晚間警方破門發現5人已陳屍家中，雖然現場沒有發現外力介入痕跡，檢警雖於22日有進行第一次相驗，但雙方家屬對死因有不同意見，今日上午展開複驗釐清確切死因，家屬到場時神情哀戚，早已哭紅雙眼。

一家五口死亡案件，雖已於22日上午進行相驗，因家屬對死因有不同意見，檢方安排上午8點進行解剖複驗，對死因、死亡時間等項目一一釐清，雙方家屬到場時神情哀戚，雙眼紅腫。

年僅28歲的夫妻檔育有3名年紀分別為3歲、6歲和7歲稚子，21日10點妻子同事因聯繫不到妻子而向警方報案，警方破門後發現，五口之家租屋處內門窗緊閉，警方進門後已明顯死亡，並無發現外力介入痕跡，據周邊監視器顯示，一家五口20日返家後就沒有再出入過。

據了解，丈夫為某工廠基層員工，妻子則曾經營精品店，後來在八大產業工作，妻子疑似精品店經營失敗欠有債務，還有車貸未還遭法院裁定強制執行，經濟負擔大，卻讓3名兒子都就讀私校，無疑加重負擔。

加上在案發前的20日上午，丈夫開車載一家人到旗津散心，隔天一早7時許返家途中，在旗津三路自撞路燈桿，當時整輛車瞬間陷入火海，但一家五口即時下車，僅其中一人輕傷，當時送醫檢查後無礙。

檢警透露，事發現場沒有外力介入痕跡，屋內門窗緊閉，警方破門時，5人分別倒臥房間，其他線索還有待複驗結果釐清。

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