立法院2月1日將舉行立法院長選舉，針對投票亮票，現任立法院長游錫堃今接受《POP撞新聞》節目專訪提到，國會自主，關於正副議長選舉投票，在立法院內規並沒有禁止亮票，各黨團可以自己決定，立法委員去遵守，如果要決定大家亮不亮票，或是記名投票，只要黨團提案來個朝野協商就可以改了。

主持人黃暐翰提到，以往預算法案都是記名投票，針對人事部分會不會亮票？游錫堃表示，對人事同意有祕密投票，但有意無意之間還是會亮票，他舉例，像是日本和英國，投票出來就知道誰是首相，他們沒有跑票問題，台灣過去會有跑票問題，但現在民主文化比過去進步很多已經不是問題。

游錫堃強調，一般都會以為立法院是院長決定，院長是決定行政工作，立法委員所提出的法案，都是黨團決定，他不參加黨團活動和黨務，執政黨的法案送到立法院就是開會。

游錫堃說，現在外界很多人說誰是地下院長，他被架空，其實這就是制度，美國是真正總統制，裴洛西把川普報告撕掉，因為美國國會議長有比較大的權力，等於領導多數黨，但內閣制的日本和英國，就是完全中立。