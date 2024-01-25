70批次F-16戰機

美國總統拜登周三（24日）致函聯邦參院外交委員會和眾院外交事務委員會領導人，告知他們一旦安卡拉完成讓瑞典加入北約（NATO）的程序，他打算展開軍售土耳其F-16飛機的正式通知流程。

據路透24日報導，1名美國官員說，拜登信中力促國會批准這次軍售，「不要拖延」。4名消息人士透露，周三稍早，白宮已致函國會議員，力促他們批准軍售土耳其F-16戰機和現代化套件的200億美元（6,252億台幣）軍售案。

4名熟知內情的消息人士透露，周三稍早，白宮已致函國會議員，力促他們批准軍售土耳其F-16戰機和現代化套件的200億美元（6,252億台幣）軍售案。土耳其議會周二批准了瑞典加入北約的申請，在拖延20個月後，為擴大這西方軍事聯盟清除了主要障礙。

事實上，美國國務院周三也力促安卡拉，正式敲定讓瑞典加入北約。而要做到這點，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）需要簽署相關立法，接著在「官方公報」（Official Gazette）上公開，至於瑞典的加入書也需要寄到華盛頓。不過，美國國務院拒絕提供F-16軍售正式通知程序的確切時間表。