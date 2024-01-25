下屆立院龍頭將在2/1展開爭奪戰，民眾黨迄今尚未決定投票意向。對此，民眾黨台中市議員、台中市黨部主委江和樹揭露，民眾黨中央有認真考慮，不排除與民進黨合作；不過他也提到，台中市長盧秀燕身段軟，有望促成2028總統大選藍白合的可能性。

據《中評網》25日報導，江和樹指出，民眾黨內現在對國民黨的高姿態非常不滿，並指出由不分區立委當選人韓國瑜搭檔江啟臣，正副人選都齊了，才在問民眾黨要不要，這樣並無尊重。

江和樹還提到，針對「綠白合」民眾黨中央委員已經有討論過，「我們有很認真討論並考慮」。不過江也稱，就算立院龍頭綠白合，但未必在其他法案上也會如此，而是會視議題跟藍、綠合作。

然而說到2028總統大選，江和樹話鋒一轉，稱盧秀燕做人成功，處事圓滑，在地方政壇上受到不分黨派人士敬重，尤其民眾黨台中立委候選人蔡壁如這次受到盧秀燕大力協助，柯文哲也支持台中藍營選將，盧、柯互有人情，在合作方面絕對有利基。