廁所若沒有常清理，容易積水垢、皂垢，甚至發霉，一名女網友分享全聯1款清潔劑，可以用來清洗整間浴室，從馬桶、浴缸到地板和牆壁磁磚，只要噴在要清潔的地方，靜置幾分鐘後輕刷，再用水沖掉，輕鬆清除惱人汙垢，原PO分享清潔成果，50年以上的老廁所瞬間煥然一新。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，家裡是老房子，廁所沒有窗戶，通風差更潮濕，容易堆積皂垢、發霉，用過不少清潔產品效果都普通，看很多人推薦一款浴室專用清潔劑，好奇買回家試試。

原PO表示，這款除皂垢的清潔劑是慕絲狀，溶解力強，均勻噴灑後靜置幾分鐘，稍微刷一下就能除掉泛黃汙漬和霉斑，最後用水一沖就乾乾淨淨，而且味道清香不刺鼻。她分享清潔後的照片，老舊浴缸、牆壁和地板的磁磚全部變得潔白閃亮。

貼文引起許多網友討論，「上周才買，覺得效果、價錢和味道都很讚」、「要大掃除了，還在想要用什麼清潔劑除廁所水垢和發霉，真的很困擾」、「過年大掃除就決定是它了」、「50年以上的房子才有這種浴缸」、「好懷念的浴缸，跟我外婆家的一樣。」

也有網友建議「用過碳酸鈉泡水就很好清潔了，水垢可以用檸檬酸。平常放一台循環扇，洗完澡刮一刮、門打開就可以完全乾燥。」