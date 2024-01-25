隨著冬季最強寒流的襲來，氣象局已經發出低溫警報，台灣特定區域甚至可能面臨攝氏5度以下的極低溫。尤其當從睡夢中甦醒時，體溫會遭逢劇烈改變，也是血管容易劇烈收縮、血液濃稠化的高危險時機，嚴重恐引起心血管事件、風險族群更可能導致猝死風險。

●猝死最常發生於「早上起床」？醫呼籲：掀棉被後「4件事」一定要做

亞東醫院心臟血管內科主任張藝耀醫師提醒民眾，隨著氣溫下降，特別是患有三高、心血管疾病患者及長者們，務必格外注意保暖，並確保按時服藥、定期檢查。張藝耀醫師指出，清晨通常是氣溫最低的時刻，要從溫暖的被窩中爬出確實是相當困難的一件事，所以起床時一定要特別注意溫差的影響。建議民眾在前一晚睡覺前，可在床邊準備好保暖外套，半夜起床上廁所或早晨起床時，可以添加衣物保暖。

此外，建議在賴床一下的同時進行一些輕柔的伸展和活動，以提高身體的溫度。家中若有習慣開暖氣，也應該適時補充水分，避免室內空氣過於乾燥，進而引發脫水等可能增加心臟負擔的情況。一旦出現胸悶胸痛、呼吸困難、噁心或頭暈等症狀，應立即就醫治療。

●吃羊肉爐、薑母鴨「食補」會越補越糟？冬天保持心血管健康的6大飲食建議

另外，在飲食方面，許多人習慣透過「食補」暖身；然而，高熱量、高油脂的鍋物如薑母鴨或羊肉爐，可能會對心臟疾病的患者造成負擔。張藝耀主任建議在飲食上更能關注心臟的健康，具體建議如下：

1. 攝取健康油脂。如堅果或魚油等，或者用魚肉取代紅肉。

2. 多吃蔬菜水果。多攝取蔬果取代加工食物。

3.控制調味份量。控制鹽分和糖分的攝取。高糖、高鈉飲食皆可能影響心血管健康。

4. 選優良蛋白質。可主動挑選健康蛋白質，如低脂乳品、瘦肉、魚肉等。

5. 多吃全榖雜糧。多攝取全穀雜糧食品，富含膳食纖維可幫助代謝。

6. 戒除菸癮酒癮。菸癮或酒癮是心血管事件發生的潛在原因，及早戒除不良嗜好，可降低心血管疾病等風險。

張藝耀醫師同時也建議有心臟相關疾病民眾，在進行飲食調整之前，應該諮詢醫生的建議，以確保調整飲食的安全性。規律的運動對於維護心臟健康至關重要，透過適度的有氧運動，能夠提升心臟功能並降低心臟疾病的風險。在寒冷的天氣裡，面對各種冷症和健康風險，保護自己的心臟健康格外關鍵。

文章來源：本文由《潮健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。