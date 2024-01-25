中選會臉書粉專在1月13日晚間，遭臉書帳號「高○軒」貼文「等著好了 2024／5／20賴清德上任那一天 一定把你選舉委員會總部及到賴清德上任地點炸掉 來啊 看誰比較厲害 死賤種87無腦智障」，中選會隨即向警方報案。

羅姓網友恐嚇留言的偵查分析。（圖 / 劉詠韻翻攝）

屏東一名男子日前於中選會臉書粉專一則貼文底下，恐嚇稱要在賴清德520上任當天炸掉總統府。（圖 / 劉詠韻翻攝）

刑事局科技犯罪防制中心報請屏東地檢署指揮偵辦，並與屏東縣刑大及台北市刑大共組專案小組偵辦，經分析嫌犯臉書資料，鎖定屏東一名22歲羅姓男子涉有重嫌，24日上午，持屏東地方法院核發搜索票、拘票於羅嫌位於屏東縣住處執行搜索。

警方調查，羅嫌目前無業，因不滿賴清德當選憤而留言恐嚇，當場查扣手機1支以及筆記型電腦1部。經分析扣案證物，確認羅嫌使用臉書暱稱「高○軒」犯案。

警方表示，羅嫌於網路社群平台張貼恐嚇炸掉準國家元首及政府部門的言論行為，有違反刑法恐嚇公眾罪之虞，最高可處2年以下有期徒刑。強調對於躲藏在網路鍵盤後面的犯罪者，警方一定會依法嚴辦。