民眾黨8席成為立法院少數關鍵，新科立委黃國昌日前提出4大國會改革，為國會正副院長出考題，對此，現任立法院長游錫堃今接受《POP撞新聞》節目專訪提到，國會改革他都曾經提過，只是黨團沒有形成共識，他也表示，黃國昌所提出的改革，有些必須憲政改革，應該是由政黨提出而非立法院長，因為立法院長職權中立，不會參加黨團會議。

針對民眾黨提出國會改革，游錫堃指出，他過去就曾經提過，例如國會擴建也花很多時間，就是他所追求的國家正常化，都是點滴累積，台灣變成民主國家一直邁向正常國家。

游錫堃說，黃國昌所提的，有很多過去有談過，有的部分必須憲政改革，照理來說，應該是各政黨提出來，而不是院長提出來，因為院長職權中立，不會參加黨團會議，這部分站在院長立場會想辦法讓國會很好。

游錫堃提到，有些是法律的層次，比如說調查權，或是內閣同意權，那五權是不是要變成三權？要總統制還是內閣制？過去都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，對台灣是不好，如果要改革要憲政改革，不要五權憲法，五權憲法現在好像是一個拼裝車，這也不是他支不支持，而是全世界所有的憲政理論沒有五權憲法，都是三權分立。

針對民眾黨的倒閣說，游錫堃說，黨團提案權，但要經過表決。