爆出將出走樂天桃猿球團的林襄，近日與經紀人莉奈一同在MOMOTV《TALK一杯》分享工作上的心路歷程。經紀人莉奈心疼透露林襄因為不喜歡麻煩別人，所以工作時常常忍耐，導致有半年時間血尿不斷復發。

她說，林襄的外景節目很多，在外上廁所不方便，為了不麻煩工作人員，林襄都會忍住不講，所以莉奈都會特別提醒製作單位：「千萬不要讓林襄憋尿。」而且只要她說不舒服，通常都是忍到極致才開口，代表真的很不舒服了。

除了現有的工作角色，林襄坦言其實超愛當助理，「不是自己閃閃發光很有成就感，是成就別人閃閃發光很有成就感。」林襄舉例在師妹拍照時，就會幫她調整髮型、姿勢，強調自己很喜歡注意小細節並且幫助別人，更分享在師妹要去日本拍MV時，還自告奮勇報名當助理。

在日本的工作經驗中，林襄參加了日本的時裝週，原本經紀人莉奈以為林襄的走台步會練很久，沒想到直接上手，助理主持人筠熹補充：「林襄對工作領悟力滿強的，只要人家跟她說什麼，她就消化、吸收一下，她就可以走出自己的風格。」林襄本人則還原當時真相，當對方叫她走台步時，她用自身理解的方式走，心想：「走台步不就是那個樣子嗎？」結果一次就上手，而且她在機場時被日本最大的出版社《講談社》攔下來訪問，甚至被其譽為「台灣No.1美女」，讓她覺得備感榮耀。

她於去年開設日式餐酒館，談到合作的契機，林襄歸功於之前在日本突然爆紅後，名氣大增，而女粉絲更佔七成以上，她解釋：「可能是因為他們第一張看到我的照片是在球場上的樣子，我在球場上真的很快樂，笑容由內而外散發出來，所以他們說我像天使。」