香港商人受中共情工人員指派來台，吸收退役空軍少將錢耀棟、退役中校魏先儀在台發展組織，企圖吸收多名退役將領，一審將魏判刑1年10月，緩刑5年，錢判刑1年，緩刑4年，各繳交公庫60萬元及30萬，二審台灣高等法院各改判2年、1年4月，各緩刑5年、4年，支付公庫金額提高為300萬與150萬元。可上訴。

港商謝錫璋（通緝中）是在大陸出生的香港人，受中共軍方轄下的 「廣東省海外聯絡辦公室」副處長周蜀新、官員陳路等情工人員指示來台發展組織，2003年謝來台參加海軍上將黎玉璽公祭，認識時任國軍公墓中校輔導長魏先儀，透過魏的關係招攬昔日長官、退役同袍在台發展組織。

魏、謝2人先在2012年以招待食宿、交通及球敘旅遊，邀前空軍少 將錢耀棟赴大陸廣東，由廣東省海外聯絡辦公室副處長周蜀新、官員陳路等情工人員陪同，成功吸收錢。

檢方起訴後，一審台北地方法院審理後將魏判刑1年10月，緩刑5年，繳交公庫60萬元；錢違反國安法未遂罪，判刑1年，緩刑4年，繳交公庫30萬元。二審高院今各改判為2年、1年4月刑，但仍各緩刑5年、4年，不過支付公庫金額提高為300萬與150萬元。