啦啦隊女神林襄日前傳出有意出走，不再與老天家樂天桃猿續約，經紀人莉奈也證實確實有台灣職棒跟職籃密切接洽中，不過如今外傳最有可能投向味全龍隊的懷抱，對此，她受訪時透露目前合約進度，並強調﹕「等待球團官宣」，似乎暗示已經找到新東家。

林襄傳出不再與樂天桃猿續約，主要是因為上場應援次數變少，疑似遭到球團冷凍，才會決定離開另謀出路，根據《三立新聞網》報導，她直接否認此傳言，接著透露今年會規畫更多時間在球團上，因此那是自己熱愛的舞台，身為好友也是味全龍「小龍女」成員的李芷霖，幫忙澄清林襄是球團外的工作邀約多，才導致上場次數變少。

對於瘋傳她接下來可能要去味全龍隊，林襄鬆口表示新合約目前還在談，透露接下來等球團官宣，時間預計在年前或年後宣布，屆時就會知道她未來的新動向，還不忘跟球迷喊話﹕「大家可以期待新球季」。

林襄先前在Instagram限時動態上曬對話紀錄，圖中可見網貼出印有林襄背號的球衣照，聲稱「林襄開始賣球衣了欸」，更怒批﹕「連留下來做紀念都不要」，對此，她急忙澄清並沒有賣球衣，也呼籲所有人﹕「大家小心來歷不明的林襄球衣」，此外，先前受訪時被問及2024年的工作目標，她強調﹕「應該會著重在比較快樂的工作」。