立法院呈現三黨不過半，現任立法院長游錫堃今接受《POP撞新聞》節目專訪，他表示，民主政治大家尊重選舉結果，現在國會選舉會怎麼選還不知道，對於2月1日立法院長結果表示尊重。主持人黃暐翰詢問，國會未來是否有可能停轉？游錫堃說，「有可能」，我們第一次碰到三黨不過半，所以還沒有經驗一定會有摩擦。

游錫堃表示，過去16年執政黨過半，這次就是三黨不過半，西方民主政治像美國就是200年，像是法國就遇到10黨不過半，立陶宛也是10黨不過半，這個沒有什麼，台灣一定都會碰到。

黃暐翰提問，國外國會是否有發生停轉經驗？游錫堃表示，在國會大家選出來是民意代表，選區利益不同、還有各種民間團體意識不同，在國會爭吵是很正常的現象

至於未來4年立院是否有可能空轉？游錫堃說，「有可能」，最主要是我們第一次碰到三黨不過半，所以還沒有經驗一定會有摩擦。

游錫堃說，為什麼國會有議事規則冷凍期和協商，國會就是少數服從多數，多數尊重少數，就看朝野黨團協商，現在第十屆有4個黨團，朝野黨團協商才是共識決，執政黨雖然60幾席，但是如果朝野黨團協商有不同意，就是送到立法院會表決，他曾經表決30幾個小時。