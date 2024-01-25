今（25）日為首梯一年制役男入營，新北共有125位。（劉瑋晴攝）

國防部2022年拍板正式宣布義務役恢復為1年制，適用對象為民國94年出生的役男，今（25）日為首梯一年制役男入營，一名林姓役男表示，制度方面他認為可以民國94年後半段再改一年，不然同個班上有人四個月有人一年，同儕方面感受不太好，另一名陳姓役男則表示「很緊張！」，希望趕快進去趕快出來。

今日天氣寒冷，新北首批一年制役男共125位，頂著寒風在廣場集合，準備搭遊覽車到新竹進行為期八周的訓練，林姓役男接受訪問時表示，自己本身從事修車工作已經2年了，希望趕快當完才能趕快出來銜接工作。

對於當兵從原先的四個月改成一年，林姓役男哀怨表示「媽媽為什麼沒有早一點生我」，還與一旁的陳姓役男一口同聲說「後悔沒有生在民國93年」。對於即將進去營區，林姓役男擔心為期八周的訓練不知道自身體力是否吃得消。林姓役男家屬表示，一年蠻久的，希望他們在軍中加油也可以一切順利。