民眾黨方面傳出立院龍頭選舉，可能會先支持民進黨的游錫堃擔任院長，副院長支持國民黨的江啟臣。對此，正在角逐國民黨團總召的立委賴士葆表示，那就是道地的「綠白合」了，可能後面還會有官位丟出來給民眾黨，那沒關係，「國民黨就會變成唯一強大的監督力量。」

賴士葆說，假如民眾黨在上午投票真的打算投給游錫堃，那應該會立刻緊急召開黨團大會，並請黨中央來指導，下午票要怎麼投；他認為，這樣就是道道地地的，綠白要合了，重要的是院長，副院長只是備胎，重要性沒那麼高，民眾黨投游錫堃就是綠白要合，可能後面還有官位會給民眾黨。

賴士葆說，若是這樣，那也沒關係，「國民黨就變成唯一強大的監督力量。」

中廣董事長趙少康認為，如果民眾黨上午投票給游錫堃，下午改支持江啟臣，他是建議江啟臣拒絕，國民黨就乾脆都不要了，讓民眾黨跟民進黨結合唯一體，變成大綠小綠，這樣民眾黨很快就會跟時代力量跟台聯一樣，一下就沒有了。