2名搶匪手持「錢龍給我」字眼4字春條，假藉贈春聯，行搶劫之實。鴛鴦大盜搶匪落網，警方逼真演練讓民眾大喊過癮。（清水警分局提供／張妍溱台中傳真）

因應農曆春節將至，台中市清水警分局於24日下午在清水區台中商業銀行舉行防搶演練，2名員警扮成粉紅鴛鴦盜，持書寫「錢龍給我」字眼4字春聯，假藉贈春聯，行搶劫之實，演練過程中，櫃檯行員對於歹徒贈春聯舉動一度感到疑惑，後來才知道是歹徒行搶，嚇到按警鈴通知警方，最後搶匪落網，逼真演練讓民眾大喊過癮。

清水警分局指出，警方利用農曆過年貼春聯習俗，配合龍年將搶劫字眼寫在4字春聯上，加入防搶演練，民眾見了紛紛拍照，認為防搶演練真的很吸睛，警方除針對銀行、農會等金融機構執行防搶演練，也對在場觀看民眾實施防詐騙宣導。

清水警分局表示，演練中2名員警扮成粉紅鴛鴦雙盜，持書寫「錢龍給我」字眼4字春條等元素加入，假藉贈春聯，行搶劫之實，歹徒持槍進行搶劫贓款，警方獲報隨即佈署優勢警力進行攔截圍捕，截斷歹徒逃逸路線，歹徒自知難逃法網棄械投降，演練過程逼真，不知情民眾一度以為警方真實逮捕搶匪。

清水警分局指出，整個演練過程逼真，模擬實際上銬、搜身逮捕過程等，也呼籲民眾，若真的遇到搶案發生時，應冷靜記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和交通工具車號等資訊，提供警方追查並立即報警啟動攔截圍捕等機制。

清水警分局長蔡慶星表示，農曆春節將至，民眾存領大量現金時可向警方申請護鈔或應結伴同行。另舉家外出也可向警方申請加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問請打165専線或110向警方查詢。提供治安平穩的居住環境，讓民眾過個平安好年。