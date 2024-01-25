虎尾鎮長丁學忠當選雲林一選立委將在２月１日上任，麥寮鄉長蔡長昆因去年參選鄉長涉及賄選當選無效定讞，雲林縣府將指派吳秀儀代理虎尾鎮長職務，指派邱良閱代理麥寮鄉長，兩鄉鎮長改選日期擬於4月13日同日辦理。

縣府民政處指出，長丁學忠因當選第11屆雲林縣第1選舉區立法委員，申請2月1日起辭卸鎮長職務，依地方制度法第82條第1項規定，指派吳秀儀代理鎮長職務。吳秀儀是現任虎尾公所機要祕書，2月1日就職代理。

民政處說，麥寮鄉長蔡長昆因違反公職人員選舉罷免法，經台南高分院民事判決當選無效確定，依地方制度法第79條1項第1款規定，自判決確定日2024年1月18日起解除其鄉長職務，為免影響鄉務推動，依同法第82條第1項規定，指派邱良閱代理鄉長，將於1月29日就職代理。邱良閱參選二選區立委失利，日前宣布辭去雲林縣肉品市場公司副總經理職務。

民政處表示，上述２鄉鎮依法須於3個月內完成鄉鎮長補選，初步規畫於4月中旬辦理，原則上擬於4月13日同日辦理補選，有待雲林縣選委會將開會決議。