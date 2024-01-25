23歲大陸女網紅小莫因有230cm的傲人身高而走紅，在抖音擁有15.6萬粉絲，豈料最近病逝，死因是流感引發的併發症，但傳出爸爸拒領骨灰；對此，殯儀館證實此事，考量涉及逝者的隱私，不便透露更多。

根據陸媒報導，小莫1月10日後就沒更新社群平台，1月19日有網紅在抖音透露，小莫已離開人間，死因是流感引發的併發症，「聽說她爸骨灰都沒要。」對此，邵陽市的殯儀館證實，小莫確實在這裡火化，其家屬不要她的骨灰，因涉及逝者隱私，不方便透露更多。

小莫身高230cm。（圖／抖音@湖南巨人小莫）

小莫同村的村民則表示，小莫的身體不太好，其父親長年在外地，所以奶奶為主要照顧者；小莫成為網紅後，常收到許多朋友、粉絲送的衣服、床舖等禮物；不過小莫過世後，他們沒聽說其家屬有辦喪禮，也尚未領骨灰，「她父親就是說不要了。」

據知情人士透露，村里的村委會小組成員曾跟小莫的父親溝通，勸他把女兒的骨灰領回來，但對方堅持不去，所以無可奈何。對此，新寧縣民政局、當地殘疾人聯合會等組織，目前不清楚其家屬有無領骨灰，會深入了解此事。新寧縣婦聯則證實，小莫1月16日去世，遺體已火化，她生前與奶奶有領低保和殘疾人補貼。

小莫來自湖南省邵陽市，自稱普通的農村女孩，但她的身高一點都不普通，高達230cm，被封為「湖南第一女巨人」。小莫曾在自介透露，幼時動過一次手術，導致眼睛看不太清楚，「也就是這個原因讓我變成了殘疾人，是老天跟我開了一個玩笑」。內心受創的小莫，在抖音分享日常生活，逐漸受到網友的喜愛，累積10幾萬追蹤數，小莫曾感性地說：「現在我慢慢的學會了堅強、勇敢，希望大家能夠多多支持，感謝！」如今小莫驟逝，粉絲感到無比惋惜。