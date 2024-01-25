新北市一名11月大男嬰疑因公托口罩令窒息而喪命，新北市議會民進黨黨團今表示，對此深感遺憾與難過。對於這樣的悲劇，我們表達最深切的哀悼，並對家屬致以深切的歉意。這起事件讓我們再次反思新北市在幼兒托育上的監管與管理，呼籲市府嚴正面對，以確保類似悲劇不再發生。

民進黨黨團總召鄭宇恩指出，新北市的公共托育政策一度被譽為全國領頭羊，擁有121處公共托育中心，準公共托嬰中心203處及私托37處，總計361處托嬰中心，截至去年4月居家托育人員更達6845人，家外托育率高達42％，明顯高於全國平均水平。

原本希望減輕家長的負擔，近一半的家長選擇公私立托育。然而，新北市近年來發生的幼童相關案件卻層出不窮，如樹林區公托虐童案、板橋私立托嬰中心悶死女嬰等，凸顯了市府在托育督導上的不足，亟需深刻檢討與改進。

鄭宇恩表示，對於新北市府處理幼童相關案件的手法，第一時間往往是封鎖消息，若消息難以隱瞞，僅告訴大眾案件調查處理中，隨後是告知已懲處開罰。這樣不公開、不透明的態度，不僅引起了家長的恐慌，更凸顯了市府在危機處理上的不足。尤其此次悲劇發生在由社會局直接督導的公共托育中心，社會局絕不能卸責，應嚴肅處理每起案件，以確保每位孩子的安全。

最後，鄭宇恩表示，面對公共托育中心頻傳安全案件，市府若無法深刻檢討現有政策，提升督導機制，加強安全標準，則恐怕會有更多家長為孩子心碎。期盼市府能以這次事件為警訊，確實提升對公共托育的督導與安全標準，確保每位幼兒都能在安全、健康的環境中成長。