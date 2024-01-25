由喜劇演員賀瓏主持的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》日前邀請大陸媒體人王志安擔任嘉賓，豈料在節目中王志安疑似影射民進黨利用不分區立委候選人、身障者陳俊翰律師造勢作秀，引發爭議。對此，製作單位以及助理主持人Albee也道歉滅火，但不被網友買單，還有人挖出Albee在9年前的黑歷史批評：「品德依舊欠缺。」

王志安在《賀瓏夜夜秀》形容台灣選舉像一場秀，除了有歌星以及前面鋪墊的，「還有把殘疾人士推上去煽情的。」一邊說一邊模仿直呼：「淚點一來的時候，殘疾人士說『唉唷～要支持民進黨』。」一旁的主持人賀瓏和Albee聽到後拍手附和，而Albee更是哄堂大笑。

昨（24日）Albee在社群網站上致歉，說明錄影時因為場地物理條件限制，舞台上沒有給主持人監聽的喇叭，只能聽到觀眾席反射回來的聲音，而現場回音極大，如果說得太快或太小聲，就會聽不清楚其他人說了什麼，因此她沒聽到關鍵字「殘疾人」，也從未想傷害陳俊翰律師，工作當下因不想破壞節目節奏，因此也沒打斷來賓跟主持人的對話，沒想到無意傷害了別人，如果她當時有聽懂，她會告訴來賓拿別人身體開玩笑著實令人遺憾，「台灣選舉或許有情感渲染之處，但仍然有許多為台灣民主自由奮鬥、實實在在為台灣努力的人，我打從心底，非常非常感激他們。」

不過，部分網友們並不買單Albee的道歉，有人提到她過去到花蓮餐廳當奧客的行徑，「從以前的餐廳事件，到現在還是一樣 ，果然品德欠缺。」事實上，Albee在2015年時到花蓮縣吉安鄉「轟炸雞場」用餐後，馬上在餐廳開直播，指控店家的服務態度差以及食物難吃，囂張態度引發網友砲轟，事後Albee隨即刪除影片並道歉。