近期國內COVID-19疫情上升，社區主要流行病毒株仍以XBB（重點變異株EG.5）為主，且併發症病例中未曾接種新冠XBB疫苗者占98％。打疫苗是最有效的預防方法，新北市新冠XBB疫苗已累計接種20萬2411人次，15日至21日接種2萬5626人次，創去年9月底開打以來單周新高；接種疫苗後約需兩周才有保護力，請及早接種獲得保護力。

新北市配合中央政策自9日起開放12歲以上民眾接種Novavax XBB疫苗，獲中央配賦第2批疫苗共2萬8580劑已經到貨，民眾可至本市各區衛生所、合約醫療院所接種，及早獲得保護力。

衛生局表示，目前正值寒假期間，活動聚會及國內外旅遊頻繁，加上近期寒流發威大幅增加感染風險；感染COVID-19後可能導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重時甚至可能致死，尤其以65歲以上長者為感染高風險對象，呼籲民眾踴躍接種，保障自身及家人親友的健康。

為提升接種便利性，本市除協調衛生所及合約院所提供隨到隨打服務及開放預約系統（網址：https://vacbooking.ntpc.gov.tw）外，並已經設置120餘場的社區接種站方便民眾接種（查詢網址： httpsl://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail＆node=8342）。

此外，至新北市29區衛生所及社區接種站接種新冠XBB疫苗民眾可領取好禮措施持續至1月31日，包括設籍新北市65歲以上民眾可領500元禮券1份及新冠家用快篩試劑10劑，50至64歲民眾可領生活實用好禮1份。