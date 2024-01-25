右側車輛超過拍攝駕駛後，於路中停車並下車嗆聲，拍攝駕駛一句「不然叫警察來啊」，讓下車理論駕駛縮回車上揚長而去。（翻攝自「社會事新聞影音」／任義宇高雄傳真）

高雄市新興區位於新堀江旁五福二路，23日晚間7點半左右發生一起行車糾紛案件，一輛小客車駕駛行經路口導引線時，因右側車輛不相讓，讓駕駛案一聲喇叭，卻引起右側車輛不滿，超車到前方下車理論，按喇叭駕駛一句「不然叫警察來啊」，讓下車理論駕駛縮回車上揚長而去。

根據民眾上傳「社會事新聞影音」平台影片，拍攝駕駛行經五福二路接近中山一路口，因地面畫有引導標線向右偏，不過右側車輛卻直接跨越引導線不禮讓拍攝駕駛，讓拍攝駕駛按喇叭提醒，不料卻讓原行駛於右側車輛不滿，繞到前方後停車並下車理論。

該車駕駛下車後，不滿走向拍攝駕駛車輛質疑為何要按喇叭，拍攝駕駛則怒嗆「不會看線喔」、「叫警察來啊」，讓下車駕駛回到車上揚長而去。

警方表示，未接獲相關報案，惟檢視該影片後，下車理論駕駛已明顯違反道路交通管理處罰條例43條1項4款規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將處新臺幣6000以上3萬6000元以下罰鍰，後續本分局將依規定掣單舉發。

至於跨越引導標線是否要打方向燈，警方解釋，在路口導引線位置駛入內側車道，並不屬於變換車道行為，不用打方向燈，仍提醒行車過程應相互禮讓，彼此如果對駕駛行為有不同看法應保持理性，並立即報警處理。