崔姓男子去年持自備鑰匙在新竹高峰植物園停車場，竊取一輛機車後，騎到新竹縣發現一名女子身上戴有金項鍊，竟持開山刀跟鋁棒攻擊女子，扯下金項鍊後，騎到苗栗銀樓銷贓，換取6.4萬元現金花用。由於崔男為毒品、強盜、竊盜累犯，新竹地院法官判處崔男竊盜罪4個月、攜帶兇器強盜罪7年6個月。

崔男去年在高峰植物園停車場，自備鑰匙竊取楊男的機車及安全帽，得手後離去。騎到新竹縣時，發現一名女子配戴有金項鍊，便一路尾隨到附近空地後，持開山刀、鋁棒攻擊女子手及腿，致女子右側前臂、雙側膝部、雙側小腿、右側足部擦傷，毆打到女子無法抗拒後，強行拉扯她頸部所配戴金項鍊。

崔男搶奪金項鍊成功後，夥同不知情的友人一同前往頭份銀樓銷贓，換得6.4萬花用，隨即便將機車丟棄於頭份市區。

楊男及女子報案後，警方發現均為崔男所為，但崔男顧左右而言他表示安全帽別人戴過他不敢戴，頭上戴的是自有安全帽，開山刀已丟到頭前溪，至於金項鍊換得的現金已在頭份電子遊藝場花用殆盡。

法官調查後發現，崔男早在2017年就有毒品前科遭判7個月徒刑，且攜帶凶器攻擊民眾，對社會治安危害實屬甚鉅，惡性匪淺，且崔男與女子未達成和解、賠償損害，未見悔意，也無積極彌補損害。

法官審理後認為崔男正值壯年，有工作能力，不思正途謀生，竟為謀取不法所得，竊取他人機車再攜帶兇器強取財物，使女子受傷，目無法紀，所為實無足取，依竊盜罪判處有期徒刑4個月，攜帶兇器強盜罪判處有期徒刑7年6個月。