外界關注國民黨立法院黨團總召選舉，登記至25日中午截止，繼資深立委賴士葆登記後，立委傅崐萁25日上午也舉行記者會宣布參選，談到要與賴士葆競爭，傅崐萁說，賴士葆委員非常之深，「但傅崐萁當過9年縣長，前無古人後無來者」，傅強調會良性競爭，也向民進黨團總召柯建銘喊話「倚天劍、屠龍刀都磨好了，請柯總召枕戈待旦。」

國民黨立委傅崐萁（圖）25日在立法院議場大門口舉行「責任承擔、陽光國會」記者會，表示深感國會改革的重要與使命，在經過與家人溝通後，取得家人諒解與支持，毅然決定承擔責任，宣布參選國民黨立法院黨團總召，並強調倚天劍、屠龍刀都磨好了，柯總召你等著吧。（劉宗龍攝） (2)

國民黨立委傅崐萁（圖）25日在立法院議場大門口舉行「責任承擔、陽光國會」記者會，表示深感國會改革的重要與使命，在經過與家人溝通後，取得家人諒解與支持，毅然決定承擔責任，宣布參選國民黨立法院黨團總召，並強調倚天劍、屠龍刀都磨好了，柯總召你等著吧。（劉宗龍攝）

傅崐萁今上午表示，國會改革已經30年，只要政黨執政過半，就絕對就不會改革，國會議員變成執政者橡皮圖章。傅崐萁選擇責任跟承擔，不只要讓陽光照進國會，所有一切透明，包括經費支用，以及人事同意權要記名，總統必須到國會國情報告，最重要的國會調查權聽政權，不得藐視國會權，證言不得說謊權，讓新科立委成為大山，做人民靠山，讓所有部會無所遁形，讓民進黨找不到人當部會首長，不得反質詢，不得藐視國會，不可以說謊，不然就是重罪。

面對同黨立委賴士葆的競爭，傅崐萁則說，賴士葆委員非常資深，多他一屆，但是自己在地方政府擔任9年縣長，是前無古人後無來者，國會改革就需要這樣的魄力，今天是責任跟承擔，要讓53席立委成為靠山，黨內同志願意站出來都要給予鼓勵加油，良性競爭是有必要的。

傅也說，第一階段登記後是要協調，如果都願意為黨付出，就是走民主的機制，良性競爭都是好朋友，都希望為國民黨加油，希望制衡民進黨。傅也說自己從昨天深夜才開始拉票，起步比較晚，希望大家支持。

傅崐萁宣示，當選總召後一年之內讓民進黨8年弊案都揭露出來，不讓NCC魚肉所有媒體，所有NCC委員必須要經過在野黨同意才能擔當，不再是民進黨的打手，所有過去被NCC打壓的媒體，「傅崐萁來了，NCC不能再欺負各位」，讓媒體充分詳實報導，站在所有民主客觀立場報導，不再受箝制。

另外針對民進黨批評國民黨找牛鬼蛇神當院長、總召，傅崐萁也反擊，整個民進黨都是牛鬼蛇神，他們最怕的就是傅崐萁。傅也向柯建銘喊話「倚天劍、屠龍刀都磨好了，請柯總召你看著，我馬上就來伺候你，請你枕戈待旦」、「趕快去收驚，我馬上到」等語。傅說，萬年柯總召多次跟他對壘，從來沒有贏過。

至於未來如何跟民眾黨合作，傅崐萁說，沒有民眾黨8席，一切改革就淪為口號，傅崐萁跟民眾黨主席柯文哲有暢通管道，一定會整合在野，來對戰民進黨，對抗賴清德總統。傅也強調過去他擔任花蓮縣長，柯文哲擔任台北市長期間，本來就有良善的互動，過去有一個很好基礎，未來民眾黨有非常良好政策要推動，國民黨一定會跟民眾黨並肩作戰，讓白色力量可以跟正藍軍結合，一起監督800萬選民質疑的民進黨。