網路日前廣泛流傳一則影片，畫面顯示一名少女慘遭一群男女強擄至社子大橋下的河堤公園，期間不僅出拳踹腳，就連少女喊疼時，還被黑衣少年摀住嘴巴，衣物更一度險遭脫下。案情曝光後，就有網友轉發新聞，並直呼：「法律太保護這些未成年！殺人事件後換擄人毆打。」；評論區裡為此掀起一陣熱議。

新北市去年驚傳校園喋血案，國三男學生日前因故遭同學持彈簧刺頸、捅胸，最終傷重不治，甚至事發至今仍熱議不斷，有關社會安全網、死刑存廢等議題再度引發全民關注。未料，此事風波尚未褪去，北市日前又驚傳一起霸凌事件，少女為報復好友與男友發生性關係，竟揪眾將好友強擄至社子大橋下方的河堤公園，進行集體霸凌。

根據流傳的影片內容，一名黑衣少年先將受害少女推倒在草坪上，一旁女生緊接上前拳打腳踢，見受害少女哭得撕心裂肺，一名女子不僅未收斂，反出聲怒嗆：「妳跟我男友打X，都沒想過我心痛？」受害少女遭眾人拉扯過程中，上衣被扯來扯去，險於鏡頭前走光，直至一名施暴者擔心惡行曝光，於是喊「點到為止」，集體施暴就此告一段落。

對此，就有一名網友轉發北市少女遭霸凌的新聞，並張貼至臉書社群，將前段時間的新北校園喋血案，連結北市近日發生的這起未成年集體霸凌事件，並感歎：「法律太保護這些未成年！殺人事件後換人擄人毆打。」

不少網友也湧入評論區，留言稱：「家庭教育失能，生了不好好養」、「國中生的我兒子也說過，殺人要趁早，孩子他們都知道法條…這句話也從我國三兒子嘴巴說出來過，讓我覺得很可怕」、「未成年沒有在怕如何傷人，現在沒有用重典，犯錯的人不分年紀都沒有在怕」、「現在小孩都很早熟，我們以前國中看到頂多推來推去，現在打到跪地求饒，甚至出人命」、「修法在不因時制宜，這種畫面只會越來越多」。

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