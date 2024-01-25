YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）陳昱瑋與直播網紅連千毅在網路展開激烈交鋒，勾惡怒在臉書暗指連在獄中替受刑人「排毒」，台灣高等法院認定陳男的貼文影射性強，依加重誹謗罪將陳判處拘役50日，可易科罰金確定。

陳昱瑋在2022年4月20日使用帳戶名稱「勾起你心中的惡」，在臉書網站上張貼文章「講一個在道上或是有進修過的，大家都知道的事情，千億龜白白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒」。

陳說，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很「吃得開」，你們知道吧等語，陳指射連千毅曾因犯罪入監執行並曾為其他受刑人「排毒」等文字，連提告後，陳男遭檢方起訴。

陳男坦承在臉書網站張貼這些貼文，但辯稱「千億龜」並非指連千毅，「嘴巴排毒」是指排解糾紛，但高院依陳的之供述及其先前其他貼文，足認陳貼文所稱之「千億龜」即為連千毅，且依本案貼文內容觀之，確有影射之意，依加重誹謗罪將陳男判處拘役50天，可易科罰金，全案定讞。