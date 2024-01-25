陶喆打造電影《小子》同名主題曲，加入饒舌跟R＆B曲風。（陳俊吉攝）

金曲歌王陶喆與知名導演朱延平合作，由陶喆演唱朱延平監製賀歲檔新片《小子》同名主題曲，陶喆親自改編已故父親陶大偉38年前、為電影《好小子》打造的同名主題曲，上演父子檔穿越時空的共同創作，兩人一同掛名詞曲創作人，也是陶喆對陶大偉逝世10年的思念與緬懷。

陶大偉生前跟朱延平、孫越、張小燕4人是死黨，於公於私都總聚在一起，1980年代起，朱延平成為台灣商業片票房代表導演，當年有很多部他執導的電影如《迷你特攻隊》、《大頭兵》系列、《七隻狐狸》、《好小子》等，都可見到陶大偉的身影，其中又有多部電影的主題曲皆由陶大偉唱作，電影下檔後又上了電視台不停重播傳唱，讓陶大偉的音樂成為時代的記憶。

朱延平回憶說：「我早期的賣座電影，每1部都有陶大偉的歌衝票房，沒有他我就像斷了1隻手，那時候都是大人帶著小孩，一起唱陶大偉的歌進戲院。」那時候陶喆才國小，有時候會背著吉他到片場探爸爸的班，所以朱延平也算是看著陶喆長大。

陶喆還爆料說記得小時候對錢沒有概念，但聽過父親講當時自己拍片的片酬，演1部電影就是1百萬，「當年信義區逸仙路1間房子250萬，我爸拍兩部就差不多能現金買房了，但可能是藝術家性格，結果我們家都沒有買房子！」

聊到電影，可能不多人知道R＆B音樂教父陶喆，在加州大學是讀電影系，專攻編導，現已有同學是好萊塢知名的幕後工作人員，他畢業的那幾年，也曾在美國電影工業的「外圈」嘗試當編劇討生活，還做過1989年美國動作電影《黑雨》的臨演，曾近距離看過男主角、好萊塢男星麥克道格拉斯演戲，也是那次讓他知道自己之於美國電影產業的渺小。

幾年後陶喆踏上音樂之路，但他心底始終沒有忘記電影夢，辦公室都掛滿他蒐集的經典電影海報，數量多到可以輪換，而他也是標準影迷，喜歡的片型超廣，從諾蘭兄弟的科幻大片，到黑色暴力美學代表導演馬丁史柯西斯；愛片從《銀翼殺手》到《大紅燈籠高高掛》，都是他推崇的佳片，「我現在還是會常寫一些東西，手機裡有20幾個創作概念。」或許有天歌王變導演，屆時並不是陶喆斜槓，而是他回到所學及初衷。