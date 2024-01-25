香港女生「Lala Yip」分享，在台灣生活以後，觀察到台灣人3個有趣的語言習慣，首先是非常濫用「用」這個字；第二個就是「無限連音」，然後每個人還都聽得懂，實在很厲害；最後則是食物名稱超容易讓人誤會，引起網友熱烈討論。

在台灣生活的香港女生「Lala Yip」近日在YouTube影片上分享，她發現台灣人幾乎什麼事情都會用「用」這個字來說明，舉例來說「幫我用一下表格」、「我去髮廊用頭髮」，一開始聽到她都滿頭問號，因為「用」字不就是「使用」的意思，怎麼還可以幫忙使用表格？而且去髮廊不應該是整理頭髮嗎？怎麼會使用頭髮呢？

Lala表示，後來才發現，台灣人應該是濫用了「用」字，把「用」當作超多不同動詞的代名詞，有時候要台灣人解釋，去髮廊用什麼？她們也會卡詞超久，最後才說出燙捲、染髮等精準用詞。

Lala也說，台灣人另一個有趣的語言習慣就是「連音」，像是「這樣子」連起來會變成「醬子」；「那樣」連起來就是「釀」；「你知道嗎」變成「你造嗎」，超多連音用法真的很厲害，而且就算打字打成連音版本，多數年輕人都知道你在說什麼。

Lala指出，最後台灣的「食物名稱」超容易讓人誤會，很多外國人都分享踩雷經驗，舉例來說「牛肉麵」和「牛肉湯麵」是兩個不同的東西，但對於外國人來說根本不知道差在哪裡，甚至有人以為是乾麵與湯麵的差異，她也是後來才知道差異在於有沒有牛肉，如果是牛肉湯麵就是只有牛肉湯，但不會有肉。

影片吸引5.6萬人朝聖，不少台人驚呼，好像真的是這樣，「被說才發現真的很常亂用『用』」、「所以用到底是什麼意思」；另有外國人留言表示，牛肉麵跟牛肉湯麵真的是陷阱題，被騙過好幾次後才終於明白，是有沒有牛肉的差異。