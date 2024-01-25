經營網路買賣的吳姓男子，前年因1歲幼子哭鬧，他竟長期毆打凌虐，致幼童重度腦傷、半邊癱瘓，腦部需設置永久引流管，且犯後他置之不理，幼兒的相關治療及生活費用，都由市政府社會局全數支付，最高法院依對於未滿18歲之人，施以凌虐，因而致重傷罪判囚8年10月定讞。

25歲的吳姓男子2022年因不滿當時1歲的兒子哭鬧，如兒子大聲尖叫且吳男情緒失控時，則會毆打孩童導致多處瘀傷。

同年11月10日吳男又因男童哭鬧，毆打造成其顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血等傷害，經吳的配偶發覺男童情況有異而送醫救治。

男童經醫院進行左側腦室引流術、腦室腹腔分流術救治才在同月13日出院，後來醫院評估，認定男童因腦傷造成左側偏癱、全面性發展遲緩，需持續接受物理、職能及語言治療，後續可能造成失能(即長期臥床、生活無法自理)、發展遲緩、癲癇等長期後遺症之重大難治之傷害。

高雄市政府代表向法官表示，男童案發後之相關治療及生活費用，都由高雄市政府社會局全數支付，月花費高達5萬元以上，且復健、看護之路遙遙無期，吳男及其配偶從無支付相關費用之意，也從未關心男童生活細節，且吳男行徑殘暴，惡性重大。

一審及二審考量吳男非但未善盡父親教養之責，且長期以來對稚齡幼兒殘忍下手，毫無憐憫之心，且非偶因一時情緒失控所致，案發後未見有何積極彌補或關心被害人之舉、被害人未來需長期面對之身心困境，判刑8年10月，吳提上訴，最高法院駁回確定。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。