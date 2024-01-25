台指期25日受惠美股延續多頭氣勢，盤中高點登上萬八大關，來到18,030點，目前暫報17,970點，上漲74點，漲幅0.41％，成交口數約2.3萬口；小電子期上漲6.25點，報價916.45點；小金融期上漲0.4點，成交價1,675.8點。

美國財政部標售610億美元的5年期公債，最高得標利率為4.055％、高於投標截止前的市場利率4.035％，投標倍數為2.31倍、低於前次的2.50倍，一級券商獲配比重20.4％、高於前次的14.0％，顯示本次標售需求慘澹。

美國聯準會連續第三次會議按兵不動，符合市場預期，考量通膨與就業數據緩步降溫，研究部 認為聯準會暫無調整利率的急迫性；而歐元區經濟數據與通膨皆快速放緩，經濟瀕臨衰退，研究部認為 ECB 已結束升息循環，並將在1月會議針對今年降息展開討論。

第一金投顧指出，本週適逢美股財報周，Tesla、Intel等巨頭將公布財測，隨著美股大型科技公司陸續公布財測狀況，若展望優於預期，台股有望延續多頭行情，且指數收盤仍持續創高，距離前波高點僅12點，且台指期夜盤已突破萬八關卡，25日有望邁向萬八，仍可偏多操作。

鑑於台積電及美超微等公司看好2024年AI發展前景，選股上首選AI相關個股，且資金已由AI組裝廠蔓延至AI零組件廠，相關受惠有扇熱、顯卡、PCB板、Power、機殼等。而其他族群關注2024年產業供需反轉等相關族群，如晶圓代工、記憶體、CoWoS設備股。除電子股外，亦可關注相關題材類股，如電費即將調漲，風電、重電及綠電等族群有望重新受買盤關注。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨報價7,647點，下跌72.5點；富櫃200期貨小跌6點；盤中暫報9,320點；臺灣生技期貨下跌4點，報價4,059點；半導體30期貨上漲35點；成交價5,105點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,616點，上漲12點；美國費城半導體期貨上漲84點，來到4,520點。