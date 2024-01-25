基隆市暖暖區23日深夜發生8名壯漢持棍棒砸車的事件，警方表示已經掌握犯嫌身分，朝涉犯《組織犯罪防制條例》方向偵辦。（張志康攝）

一般說來，在寒流過境的時候，民眾總會躲在家裡避寒。但23日深夜，基隆市暖暖區卻傳出有8名壯漢手持棍棒，圍著一部停放在路邊自小客車猛砸。附近民眾聽到聲音拍下影片，上傳到網路。警方表示，目前已經鎖定犯嫌，正積極追緝到案，並將朝向涉犯《組織犯罪防制條例》方向偵辦。

23日深夜11時許，基隆市暖暖區暖碇路某社區前，民眾突然聽到外面有鼓譟的聲音，往窗外一看，竟然發現有8名壯漢手持棍棒，圍著一部自小客車猛砸。附近社區的民眾便報案，請求警方協助。

警方獲報後緊急趕到現場時，砸車的嫌犯已經先行離去，警方找到了小客車的車主做了筆錄，車主表示不會追究。據側面了解，應該是受害車主與犯嫌有些糾紛，才會導致深夜砸車事件。

但因為這起事件造成附近居民的緊張與恐慌，基隆市警局第三分局副分局長許耀彬表示，已經報請檢察官指揮，並與基隆市刑警大隊共組專案小組偵辦。目前已經透過擴大調閱監視器，掌握到這起事件是由何姓主嫌帶頭，並有其餘多名共犯。警方已經加強查緝犯嫌到案，並將朝向涉犯《組織犯罪防制條例》方向偵辦。

基隆市警察局第三分局呼籲，警方對暴力事件零容忍，將依法嚴打嚴辦，淨化社會治安；另面對街頭滋事事件，對於挑釁警察公權力的不法分子，警方一定會強力執法，展現警察「維護治安、打擊犯罪的決心」。