攤商拿著當初購買的權利證明，表達不滿。（曹婷婷攝）

觀光城攤商高滄洋拿出1983年的契約證明。（曹婷婷攝）

台南市南區「大台南觀光城」經鑑定有安全疑慮，台南市政府決定拆除，攤商近日接獲高雄高等行政法院公文，要求15天內騰空返還攤位，自救會攤商25日上午集結市府陳抗，表達誓死反對、訴求原地經營。經發局長林榮川表示，基於安全考量仍盼攤商搬離並提出多項安置措施，但攤商拒絕，場面一度火爆。

啟用逾40年的「大台南觀光城」因建物、地下箱涵有安全疑慮，台南市政府從2014年就終止契約，原有約200戶，已陸續撤離，目前仍有70戶攤商在此營業、居住或當倉庫，由於存在安全疑慮，但攤商拒搬遷，近年不斷陳情。

攤商近日接到必須於15日內搬遷公文，今天在前市議員李文正、市議員李啟維、盧崑福陪同下到市府陳情。觀光城自治會長謝進興痛批，觀光城是當初合法購買，如今沒有配套措施，將不惜用生命捍衛，「攤商能搬去哪？要逼我們跳運河嗎？」有攤商拿出1983年買攤位權利證明，說明當初大家花百萬元買下攤位，如今遭逼搬遷拆除，情何以堪？

經發局長林榮川說明要求攤商搬遷的原委時，提到「占用」，當場造李文正、盧崑福炮轟「把話吞回去」，場面一度僵持不下。

市場處說明，南市府這幾年找不同單位鑑定結構都有問題，市府也以市民安全為優先考量，同時兼顧攤商權益，已提出欲搬遷至優良公有零售市場可使用費減免方案，並協助相關搬遷衍生的費用，讓攤商繼續於市場營業。