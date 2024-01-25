電動車風潮襲來，特斯拉作為龍頭指標廠正面臨隱憂，華爾街日報撰文指出，對於消費者來說，電動車用租的似乎比買的還划算，這成為電動車生產商的一大挑戰。

報導引述汽車業數據公司Edmunds說法指出，美國去年12月透過經銷商售出的電動車中，有59%是租用，這比率創下三年來最高，而且此數據計算時排除了特斯拉，因為該公司直接對消費者銷售。但此趨勢恐衝擊特斯拉的銷售。

報導分析，租用電動車可以避免車子意外折舊的風險，而且要享有美國「通膨削減法」提供的電動車相關稅務減免優惠，租車比購買電動車更容易符合條件。

再者，由於特斯拉大動作降價，今年繼續在歐洲和大陸降價，讓電動車售價更親民，使已擁有特斯拉電動車的車主承擔折舊風險，也導致該牌電動車更難出租。

根據《iSeeCars》的一項研究調查，電動車是未來趨勢，但貶值的速度比傳統燃油車更快，根據統計，電動車售後5年的折舊率，從2019年的67.1%降至2023年的49.1%，只剩購買時大約一半的價值，相比折舊率34.8%的卡車和37.4%的油電混動車表現更差。