賀瓏主持的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，邀請王志安擔任嘉賓，分享對於台灣選舉造勢文化的看法，沒想到卻爆出歧視身障者言論，對此，製作人及助理主持人Albee接連道歉滅火，王志安也表示律師陳俊翰若感覺被冒犯，願意當面道歉，不過，賀瓏至今仍未出面說明，卻被眼尖網友發現貼文出現一現象，立刻掀起熱議。

賀瓏在事件爆發後，至今仍未對外發聲，不過有眼尖網友發現最新PO文雖停留在1月23日，但是卻發現一疑點，便在PTT政黑板發文指出﹕「太離譜了，最新那篇文章，500個愛心看起來沒什麼，點進去看幾乎都是越南人，看來越南人也很關心這次鬧出的風波，這節目真的走向國際化了」，質疑他買網軍刷一排愛心。

賀瓏臉書PO文被抓包買網軍刷一排愛心。（圖／賀瓏 Hello 臉書）

對此，網友紛紛留言﹕「剛剛去看，還真的....」、「真的假的，來去看下，誰買的機器人啊」、「笑死，幫網軍高調」、「紅到國際啦，國際粉愛心按起來」、「賀瓏為什麼需要五百個越南人的讚啊」、「國際巨星啊，外勞都愛看你的節目」、「代表他的臉書靠的是網軍」、「網紅事業僱用網路行銷公司已經是業界公開的秘密了」、「笑死，還買網軍」。

如今《賀瓏夜夜秀》因為王志安的言論涉嫌歧視身障律師陳俊翰，慘遭網友留言撻伐，2大贊助商德國Emma床墊及yoxi也發聲明致歉，並宣布暫停雙方所有合作。