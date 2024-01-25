在台中市經營服飾店的25歲陳姓女子，擁有高顏值容貌，仍豪砸百萬到醫美診所保養，出入以賓士車代步，居住七期豪宅，身邊圍繞眾多追求者，殊不知，她竟暗中擔任詐團製造金流斷點的假幣商，出面與被害人進行泰達幣交易，造成至少134名被害人受害，損失金額高達1.8億元，最後落得賓士車遭查扣拍賣，還要面臨牢獄之災。

台中市刑大分析發現，近來假愛情交友詐騙案猖獗，甚至鼓吹被害人以虛擬貨幣進行假投資，經匯集相關案件後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，檢警追查發現，詐團利用虛擬貨幣去中心化、不易追查之特性，介紹被害人到假投資網站註冊虛擬貨幣交易，再要求被害人向假幣商陳姓女子洽購USDT泰達幣。

警方調查，陳女等人扮演幣商，實為與詐團勾串之洗錢水房，形式上雖依約將泰達幣移轉到被害人指定電子錢包，實際上電子錢包都是由詐騙集團掌控，被害人根本無法操控提領，陳女則從詐團轉介的被害人中，賺取買賣幣價差。

而陳女為取信被害人，均採面交方式，與被害人相約在咖啡廳交易，強調自己只是買賣幣的幣商，提醒被害人投資要小心，營造善意第三者形象。

陳女等人以幣商身分作為掩護，製造金流斷點，隱匿犯罪所得去向，檢警針對警政署165反詐騙平台上被害人、幣商、錢包地址等資料進行大數據分析，查扣陳女位於南投埔里鎮的透天別墅、台中市七期豪宅以及賓士車1輛，並在台中市忠明路陳女經營的服飾店，逮捕陳女及8名共犯，訊後將全案移送台中地檢署偵辦。