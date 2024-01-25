一名年約40歲男子，因休克昏迷被送到急診，所幸經搶救挽回一命，後來進一步探究原因才知道，當天天氣非常冷，而他早上竟未做任何保暖措施就直接出門要去開車，溫差加上本身有三高問題，導致心臟血管負荷不了。醫師就提醒，千萬別輕忽瞬間溫差大的危險性，從熱到冷的環境，會使血管相應收縮，若心臟不夠強大，就可能沒辦法轉換的很好，從而增加發生憾事的機會。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，該名40歲患者本身有高血脂、高血壓、病態性肥胖等問題，因忽略室內外溫差過大，又加上沒有做足保暖措施，一時之間心臟血管負荷不了，導致休克昏迷。

談及為何瞬間溫差大如此危險，陳榮堅說明，一般在很熱的環境，人體血管會擴張以散熱，但瞬間到一個很冷的地方，血管會瞬間收縮，此時，若心臟不是那麼強大，就可能沒有辦法轉換的很好。而這樣的人，在冬天也要特別注意，很容易因為突然去泡溫泉，因溫差過大而造成休克。

實際上，不只冬天要小心，陳榮堅提到，在炎熱的夏天從冷氣房跑到戶外，這種溫差急遽改變的時候，特別對於本身患有三高疾病者，都有一定程度的危險性。

陳榮堅呼籲，天冷時，早上起床應先喝一點溫熱的開水或牛奶，接著做一些簡單的體操，穿著保暖再出門，千萬不要因為趕時間，一起床就直接衝出門，這樣就很容易發生意外。