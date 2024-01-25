藥華藥2022年度營業收入達28.82億元，年增率為339.00%；2023年全年自結營業收入達51.06億元，年增率為77.15%。藥華藥完整規劃旗下藥品的全球銷售和研發突破，自行創新發明之長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg，即P1101)滿足醫療的迫切需求。Ropeg目前已取得美國、歐盟、韓國、日本、臺灣、瑞士及以色列等國家之PV藥證並上市銷售，今年也預計取得中國、新加坡及馬來西亞的PV藥證，現正積極規劃行銷準備；加上新適應症ET的藥證申請計畫，以及近期送件美國FDA的Early PMF全球三期臨床，可望成為推動藥華藥營運的第二、第三引擎，未來營運動能相當樂觀。

藥華藥以罕見疾病角度切入新藥開發，因競爭較少、藥價高，且PV患者需要持續投藥，累積之病人數會愈來愈多。罕見血液疾病之主要目標市場為歐洲、美國等先進國家，相較於其他國家，歐美對昂貴的新藥藥價接受度高，加上先進國家對孤兒藥發展的重視與政策優惠，有利於Ropeg在美國及歐洲先進國家之銷售取得有利位置。

法人表示，藥華藥致力於新藥開發，資源投入從創新發明、試驗發展、生產製造，到取得藥證後行銷國際市場，透過完整的垂直整合打造真正研發、製造均在臺灣，臨床試驗與銷售又能與歐美及國際接軌的新藥產品，實現全方位之營運模式。Ropeg用於PV已獲多國藥證、新適應症ET的全球第三期臨床試驗預計2024年底到2025年初可完成主要療效指標數據收集，2025開始申請美國及各國藥證，2025年底到2026年初取證，有機會成為營運加速成長的第二引擎，樂觀看待公司中長期展望。