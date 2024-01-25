2024總統大選由民進黨賴清德、蕭美琴以558萬票勝選，國民黨吞下總統大選「三連敗」，在立委選戰中取得了「國會第一大黨」的成績，席次比民進黨多。長期研究台灣政治的史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立（Kharis Templeman）則直言，國民黨「選得不好」，並不是很成功。

談及國民黨這次選舉，祈凱立接受節目專訪時舉例，在確定被提名的前一年，侯友宜已像是候選人，更是藍營帳面上最好的選擇，所有人都不意外，其實有充足時間準備，只是被提名後民調迅速下降，甚至在黨內引起恐慌。

「黨內並不團結」祈凱立在Youtube節目《范琪斐的美國時間》中點出國民黨問題，因認為侯是很好候選人、新北市長任內民調高，無法理解民調滑落原因；但他也直言，侯在選戰中準備相當不足，兵役問題明顯是個失誤。

現在回頭看，祈凱立解讀侯友宜在這場選戰中，看起來都落後別人20公尺，但侯跟黨都有問題，搞不清楚誰主導這場競選。

然而，對於總統選舉的結果，侯友宜曾在臉書提到個人努力不夠，很遺憾未能完成政黨輪替，讓大家非常失望，他要負起所有責任，所有責難會一肩扛起，並向所有支持者致上最深的歉意。