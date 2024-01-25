張若妤大女兒7個多月。（中天新聞提供）

張若妤目前懷孕3個月。（中天新聞提供）

中天主播張若妤今（25日）在社群平台宣布升格2寶媽的好消息，她開心透露寶寶的預產期和她生日同一天，「雖然生產日通常不會是預產期當天，但光是超音波上的日期是7月17日，就已經讓我覺得跟這孩子很有緣，也有一種天注定的感覺。」

她坦言，第2胎來得太突然，讓她內心既期待又害怕，「女兒才7個多月大，才剛適應新手媽媽的生活，就又領到1本全新的媽媽手冊，而且想到又要開始發胖，就覺得天啊！真是辛苦我的肚皮了。」她笑說，驗孕時覺得一切都像在作夢：「生理期沒來當天，我問先生『會不會又有了？』，他說『不可能這麼容易啦』，我想說那過幾天再驗，結果一驗馬上出現2條線，當下睡意全消，立刻睜大眼睛確認自己不是在作夢。」

如今懷孕滿3個月，張若妤透露自己比任何人都還驚訝：「因為第1胎很努力地備孕了1年，但過程還是一波三折，所以我跟先生都覺得懷孕不是件容易的事。」第2胎初期她還曾在主播台出血：「大概懷孕2個月，某天新聞播到一半突然有股濕濕的感覺，一進廣告我立刻轉頭看裙襬竟然有一片血跡，由於當時未滿3個月，我不曉得怎麼開口說是孕期出血，大家都以為我是生理期弄髒裙子。」一下班就急奔急診室，也緊張的向胎兒喊話，「我邊開車邊跟孩子喊話『拜託一定要牢牢抓緊媽媽』，到醫院後，醫生研判是初期胎盤處在比較低位，所以一開始還不太穩定容易出血，後來打了2支安胎針，吃了安胎藥之後，幸好一切都很好。」

張若妤目前的播報工作都仍照常進行，但體力明顯容易疲累，「晚上回家帶小孩，現在會很容易疲倦，所以更得抓緊時間把重要工作完成，像是過年前的存檔，我一收到指令就立刻規劃錄影，因為我知道未來只會越來越累，能趕快處理的就盡快先完成。」她也發現懷二寶肚子大的比較快：「第1胎會特別小心，每天吃一堆保健食品，但現在因為還有女兒要照顧，常常會忘記自己是孕婦，而且第2胎肚子大得非常快，食慾變超好，再加上天氣冷又吃得特別多，因此都還請服裝師搭配西裝外套遮肚。」