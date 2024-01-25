新北市一名11個多月大的男嬰軒軒，前天疑因托嬰中心的強制戴口罩的疏失，幾乎被「活活悶死」，送醫急救仍舊腦死，華視主播昨（24）晚發文透露，稱家屬已同意器官捐贈，將軒軒的心臟遺愛人間；不過，現全台並無6歲以下等待心臟器捐的病人，家屬即使想捐心，也無法如願。

據了解，軒軒前天上午8時多，被發現面部朝下、趴跪在嬰兒床上，托育員發現後，脫掉軒軒口罩後，驚覺已無呼吸心跳，趕緊送往台大醫院搶救，但經治療仍舊腦死，家屬昨已到派出所對托嬰中心張姓主任、林姓及曾姓2名照顧員提告過失致死罪。

華視主播林彥汝昨在臉書貼文，指軒軒的父母同意捐出孩子的心臟遺愛人間。不過，根據器官捐贈移植及病人自主推廣中心的資料，全台等待心臟移植的病人，並沒有6歲以下的幼兒，6到10歲等待者，也只有1人。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心指出，以心臟大小來說，11個多月大的軒軒心臟太小，國內現沒有合適的受贈者，即使家屬想捐出孩子其他的器官，也要經過腦死判定，才能符合器捐的規定。

國內現行規定，器捐者需兩次腦幹功能測試，如果病人完全符合無腦幹反射與不能自行呼吸的條件，才符合「腦死」，但據了解，軒軒目前血壓很低，可能連腦死判定這關，都沒有辦法過關。

舉例來說，腦死判定時，會先將被判定者的呼吸管與呼吸器先分開，這個至少需耗時5至10分鐘，軒軒的血壓太低，單是這關就難以撐過去，無法完成腦死判定的程序。