美國電動車大廠特斯拉周三（24日）公布上季財報不如市場預期，並警告今年銷量可能較去年大幅放緩，受此兩大利空衝擊，特斯拉盤後股價崩跌近6%。值得注意的是，特斯拉罕見沒有提供具體的交車目標。

綜合外媒報導，特斯拉去（2023）年第四季營收251.7億美元，年增3%，經調整後每股盈餘（EPS）為0.71美元，低於分析師預期的營收258.7億美元、每股盈餘0.73美元；而第四季毛利率跌至17.6%，創下2019年以來新低；營益率則為8.2%，雖較上季7.6%來得高，但只有2022年同期約16%的一半。

全球電動車市場需求放緩，為了搶占版圖、鞏固龍頭地位，特斯拉去年以來引爆流血殺價戰帶動買氣，卻導致業續受重創。

特斯拉坦言上季獲利下滑歸咎於降價、研發支出增加及Cybertruck量產等致成本上揚。

特斯拉在股東信中表示，「2024年，我們的汽車銷量成長可能會明顯低於2023年， 同期間團隊在德州超級工廠致力於推出下一代汽車。」值得注意的是， 特斯拉罕見沒有提供具體的交車目標。

特斯拉周三股價小跌0.63%至207美元，但因上季財報不佳加上今年展望悲觀，拖累盤後股價一度重挫5.8%至195美元，摜破200美元大關。