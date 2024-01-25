香港女星黎淑賢生前出演電影《古惑仔3之隻手遮天》而為人熟知，和前夫盧惠光維持8年婚姻關係後離婚，由男方獲得2個兒子撫養權，她隔年再嫁美容醫師，也生了2個兒子，同時與前夫保持良好關係。豈料她於去年12月26日在家中輕生，享年47歲，如今她生前的住所傳出降價拋售，而且比市價低1000萬港幣（約新台幣3999萬元）。

黎淑賢是香港女藝人，1995年獲香港亞洲小姐亞軍，之後因出演《古惑仔3隻手遮天》而為人熟知，和香港知名的武打演員盧惠光有過8年婚姻，離婚後男方獲得2個兒子撫養權，不過盧惠光卻被爆出未盡父親責任，曾帶著大兒子和新對象通宵泡夜店等負面消息，讓黎淑賢一度和盧惠光爭奪撫養權，不過最終失敗收場。

據《香港01》報導，黎淑賢在北角的住所輕生，該區代理透露，相關住所物業淪為兇宅，現在正在出售，售價1600萬港幣（約新台幣6398萬元），比市價便宜1000萬港幣（約新台幣3999萬元）。此外，她的住所目前由外資房仲業者代為出售，是北角雅景台低樓層單位，實用面積1035平方呎（約29坪），3房，可眺望維多利亞港海景，相同房型的物業市價為2500萬到2600萬港幣（約新台幣9999萬元到1.03億元）。

黎淑賢患有憂鬱症長達20年，需要定期到醫院接受治療，但是病情相當不穩定。她去年12月25日才發限動慶祝聖誕節，分享數張在朋友家中開BBQ派對的照片，不料丈夫隔天早上6點突然收到訊息，她傳「來生再見」，最後昏迷在臥室床上被趕回家的丈夫發現。

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