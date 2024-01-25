大S和汪小菲10年婚姻於2021年告終，兩人卻好聚不好散，日前大S就汪小菲曬出離婚協議書且其含有大S個人資訊的部分，以《個人資料保護法》提告前夫，昨(24日)台北地檢署偵結並起訴汪小菲。昨大S發聲明強調，自己並無收到鉅額贍養費，同一時間張蘭在直播，被告知此事便酸說：「不嫌丟人就發唄」。

大S工作室昨對於網路謠言回應：「徐熙媛女士選擇以法律來保護家人及維權，是因嚴正拒絕有心人士操控輿論。關於部分惡意誇大的金額，熙媛並未收取，請勿以訛傳訛，以身試法。現今文明社會，我們拒絕網爆！拒絕霸凌！」同時張蘭正在車上直播，有熱心網友告知她大S發聲明了，她坦言不知情，還反問：「又發什麼聲明了？」

張蘭更說：「天天聲明，哈哈哈哈，不嫌丟人就發唄，丟人現眼」，接著說：「人窮志不能短，君子愛財取之有道，一定要記住，人生匆匆百年，人過留名，雁過留聲，要為社會做點貢獻」，並強調人要善良一點，此外，汪小菲最近高調宣布交新女友，張蘭無奈表示：「戀愛啊，讓自己產生多巴胺，更努力工作了，我也想戀愛。大家都應該去談戀愛，結了婚的更應該戀愛，愛是奉獻不是索取」。

而汪小菲最近到處跑，新女友Mandy也愛相隨，他在直播時三句不離女友，透露女友為他做了很多事，不斷放閃，有網友問他為何又找台灣人交往，不怕再有跟大S在一起時一樣的結局？他表示自己沒有刻意，反倒喜歡祖籍山東的女孩，言下之意是不只大S是山東人，張雨綺、張穎穎、Mandy都是。