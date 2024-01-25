由日本經濟界高層組成的日中經濟協會代表團25日上午在北京人民大會堂，與大陸國務院總理李強進行會談。李強表示，現在是開創中日關係未來的重要時刻，雙方必須共同努力、更好地促進合作；日本經團連會長十倉雅和回應，日中兩國互為最重要的鄰國，希望兩國社會各界密切交流。

綜合日本時事通信社、共同社報導，該代表團由日中經協會長進藤孝生（日本製鐵會長）領軍，十倉雅和與日本商工會議所主席小林健等人出席會談，並向李強遞交提案，呼籲中方取消因福島核一廠核汙水排海而暫停進口日本水產品的規定。

該代表團也直接向中方要求改善日企在中國的營商環境，包括消除外界對新版《反間諜法》的擔憂，及恢復新冠疫情前的短期訪中免簽等措施。與此同時，中美對立導致世界走向分裂，代表團敦促雙方努力改善關係。

報導指，這是自2019年9月與時任大陸國務院總理李克強會面以來，將近4年4個月內首次有日本經濟界訪中代表團，與中國大陸政府高層會面。