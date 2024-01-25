一名女網友分享，媽媽迷戀上抖音直播主，去年砸150萬抖內給該直播主，讓家人嚇壞，想讓媽媽戒掉抖音，卻又不知如何勸說才有效，引起網友熱烈討論，不少過來人建議，可以和媽媽好好談談，不管媽媽反應如何，都要說完整件事的嚴重性，另外就是要帶媽媽培養新興趣、拓展社交圈，放任不管遲早有天會害慘全家。

一名女網友在Dcard上發文分享，媽媽是位家庭主婦，朋友很少，也沒什麼興趣愛好，當初看媽媽一個人在家很無聊，幫媽媽下載抖音，讓她可以上網娛樂，沒想到媽媽從前年起迷上一個大陸主播，除了睡覺時間都在看抖音，讓她很擔心媽媽的健康狀況。

女網友表示，去年她和哥哥發現，媽媽砸了台幣150萬在那位抖音博主身上，每次看直播影片都會豪氣抖內，甚至偷挪用她和哥哥的錢，讓她和哥哥覺得媽媽沉迷的程度太誇張，便將媽媽的手機藏起來，怎料媽媽看不到主播以後，每天都悶悶不樂，看起來有抑鬱的傾向，讓他們很擔心。

女網友指出，和媽媽溝通後，歸還了媽媽的手機，如今媽媽會節制打賞，但每個月還是會花幾千到幾萬在那位博主身上，讓她和哥哥覺得頭很痛，她可以理解媽媽的生活枯燥乏味，從他們出生起就是家庭主婦，但爸爸也很辛苦，獨自賺錢養家，看到媽媽這樣花大把的錢在一個陌生人身上，她看了真的很心痛。

貼文引起網友討論，不少人表示，不要因為不捨得就放任，否則遲早有天會害慘妳和妳哥哥，「斷掉金援吧！還會挪用妳和妳哥的錢，這根本在害自己的孩子，俗話說虎毒不食子」、「聽完只覺得你爸爸好可憐」、「有想過把這件事告訴爸爸嗎，或許吵個架能讓媽媽知道嚴重性？」

另有過來人分享，他媽媽也是迷上抖音直播主，跟原PO的媽媽狀況有點像，經常失去理智砸錢給直播主，被發現後，不管怎麼講都講不聽，手機被沒收以後，整天以淚洗面，讓家人感到很無力，建議要好好處理，陪媽媽培養新興趣或經常帶媽媽出門，轉移注意力、養成健康的生活。

後來原PO也補充說，最先知道這件事的是爸爸，忍了很久才告訴她和哥哥，因為不想媽媽的形象在孩子面前崩壞；而媽媽迷戀上的抖音博主，據她所知只是一個在直播間唱歌、已經有家室的男人。