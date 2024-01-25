新生代演員彭千祐近日與初孟軒、盧以恩在鏡電視的《誰來演戲之圓桌對談》，分享拍戲經驗。帥氣的彭千祐因為與許光漢演出《罪夢者》時的全裸男男床戲，獲得不少關注，彭千祐笑著說：「一開始導演只跟我說會有一些赤裸的戲，我想說赤裸應該還好吧， 我就答應了。」結果真的開拍的時候，彷彿震撼教育一般，「從解扣子、脫衣服，整個過程全程拍攝，完全不是我以為的唯美浪漫」。

曾獲得金鐘獎新人獎肯定的演員盧以恩，近期參加女團養成實境節目演出，發展相當多元。外型文靜乖巧的她，卻演出不少叛逆角色，盧以恩坦言，演出《天橋上的魔術師》中的馬湘蘭改變她不少，「原本我認為要獲得別人的認同，才能有自信，但因為演了這角色之後，我發現，只要堅信自己的選擇，那就是有自信」。

因《八尺門的辯護人》而受到熱烈討論的初孟軒，曾擔任韓星李棟旭來台拍攝廣告時的替身，有顏值又有演技。不過初孟軒自爆，因為講話有點大舌頭，「所以背劇本時我會重覆唸，接著再加快語速，最後再把標點符號放進去」。